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Палестинский лидер посетит Москву и проведет переговоры с Путиным

МИД РФ анонсировал визит Аббаса в Москву для переговоров с президентом Путиным

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Alaa Badarneh/Reuters

Палестинский лидер Махмуд Аббас планирует уже скоро посетить Москву. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов, пишет ТАСС.

По его словам, Аббас проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Точных сроков приезда палестинского лидера пока не назвали.

Посол Палестины не исключил, что столица России Москва может стать площадкой для переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта.

До этого сообщалось, что президент Франции планировал встретиться с палестинским лидером Махмудом Аббасом во время своего визита на Ближний Восток.

Также с Аббасом встретился глава Европейского совета Шарль Мишель на полях каирского саммита мира. Там Мишель заявил об отсутствии альтернативы миру между противоборствующими сторонами.

Ранее ЕС отказался помогать с переговорами между Израилем и ХАМАС по заложникам.

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