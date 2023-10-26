Палестинский лидер посетит Москву и проведет переговоры с Путиным

Палестинский лидер Махмуд Аббас планирует уже скоро посетить Москву. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов, пишет ТАСС.

По его словам, Аббас проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Точных сроков приезда палестинского лидера пока не назвали.

Посол Палестины не исключил, что столица России Москва может стать площадкой для переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта.

До этого сообщалось, что президент Франции планировал встретиться с палестинским лидером Махмудом Аббасом во время своего визита на Ближний Восток.

Также с Аббасом встретился глава Европейского совета Шарль Мишель на полях каирского саммита мира. Там Мишель заявил об отсутствии альтернативы миру между противоборствующими сторонами.

Ранее ЕС отказался помогать с переговорами между Израилем и ХАМАС по заложникам.