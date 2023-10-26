Россиянам рассказали, как часто нужно есть рыбу

Людям рекомендуется есть разную рыбу два-три раза в неделю, чтобы получить от нее максимум пользы. Об этом kp.ru рассказала д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Алла Погожева.

По ее словам, тресковые можно включать в рацион тем, кто следит за питанием и не хочет набирать вес. Это может быть хек, треска, навага, минтай, судак, в которых содержится много белка и мало жира.

«Но если говорить о дополнительной пользе, то есть наличии Омега-3 жирных кислот, важных для поддержания здоровья мозга, сердца, зрения, иммунитета и в целом продолжительности жизни, нужно включать в рацион жирные сорта рыб. Это сардина, семга, сельдь, скумбрия», — отметила эксперт.

По ее словам, лучше всего готовить свежую рыбу, однако и свежезамороженная не теряет своих полезных свойств. При этом продукт профессор советует запекать в духовке при невысоких температурах, чтобы в нем сохранились полезные Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Кроме того, жирную рыбу можно потушить при невысокой температуре.

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева до этого говорила, что рыбу, особенно лосось, семгу и сельдь, в которых содержится омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, необходимо включать в рацион пожилых людей для улучшения памяти и поддержания работоспособности мозга.

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