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Россиянин не смог заплатить за поездку и ограбил знакомого таксиста

В Кузбассе таксист подвез приятеля, а тот не заплатил за поездку и ограбил его

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Shutterstock

В Белове таксист лишился мобильного телефона после того, как подвез своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Кемеровской области.

26-летний таксист приехал по вызову, заказчиком оказался его 23-летний приятель. Сама поездка прошла без происшествий, однако когда водитель подвез пассажира по нужному адресу, последний заявил, что не может оплатить поездку, и попросил дать ему позвонить. Мужчина согласился и передал своему знакомому телефон, но злоумышленник тут же бросился бежать.

Грабителя задержали по горячим следам. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Он похитил телефон стоимостью 10 тыс. рублей, сдал его в комиссионный магазин, а на вырученные деньги купил алкогольные напитки.

В отношении мужчины возбудили очередное уголовное дело. За грабеж ему может грозить лишение свободы на срок до 4 лет.

Ранее вооруженный мужчина в медицинской маске ограбил школьника под Петербургом.

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