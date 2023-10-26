Названы три самые высокооплачиваемые профессии в Москве этой осенью

Эксперты составили топ профессий с самыми высокими зарплатами в Москве, которые работодатели готовы предложить этой осенью. На первом месте оказались агенты по недвижимости, средние зарплаты которых составляют 153 тыс. 994 рубля, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу портала «Авито Работа».

Спрос на агентов по недвижимости вырос в три раза. Одна из крупных компаний в Москве готова предложить такому специалисту от 250 до 350 тыс. рублей с обеспечением бесплатной связи и компенсации расходов на бензин.

Второе место по уровню зарплат этой осенью заняли дальнобойщики, которым в среднем готовы платить по 144 тыс. 719 рублей. Спрос на них вырос в 2,8 раза. Некоторые организации предлагают водителям с правами категории Е до 240 тыс. рублей.

Замыкают тройку лидеров рейтинга замерщики, на которых спрос вырос в 2,1 раза, а зарплата на 7% — до 127 тыс. 828 рублей. Отдельные компании предлагают от 150 до 300 тыс. рублей при полной компенсации транспортных расходов.

В целом по Москве средний уровень зарплат составляет 72 тыс. 649 рублей, число вакансий выросло в 2,5 раза.

По мнению экспертов, топ профессий с самыми высокими зарплатами отражает ситуацию на рынке труда. В частности, они отмечают, что спрос на дальнобойщиков связан с быстро развивающейся логистической отраслью.

Напомним, по данным за сентябрь в пятерку самых высокооплачиваемых профессий вошли стоматолог-ортопед, прораб отделочных работ, брокер по недвижимости, автомеханик и компьютерный мастер.

Эксперт ранее опроверг миф об огромных зарплатах IT-специалистов, подчеркнув, что их доход сильно различается в зависимости от специальности, опыта работы и региона.