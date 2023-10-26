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В Smartavia принесли извинения в связи с задержкой рейсов в Шереметьево

«Москва 24»: авиакомпания Smartavia извинилась за задержку рейсов в Шереметьево

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Shutterstock

Авиакомпания Smartavia, несколько рейсов которой были задержаны в московском аэропорту Шереметьево, делает все возможное, чтобы не допустить серьезного сбоя в расписании. Об этом «Москве 24» сообщили в пресс-службе перевозчика.

По данным издания, для того, чтобы выполнить рейс из Москвы в Самару, будет привлечен сторонний перевозчик.

«Все пассажиры задержанных рейсов получают услуги согласно федеральным авиационным правилам ФАП-82. Авиакомпания приносит извинения пассажирам за задержку рейсов», — говорится в сообщении компании.

26 октября RT писал о задержке рейса Москва-Екатеринбург авиакомпании Smartavia в Шереметьево, время задержки составило восемь часов. О причинах данной ситуации официально не сообщалось, однако пассажиры говорили о поломке самолета.

Отмечалось, что рейс переносили четыре раза, в последний раз — на 11:00. Ожидающие вылета сообщили, что им предоставили питание, но не дали номеров в гостинице, поэтому они вынуждены сидеть в аэропорту на разложенных вещах. При этом многие пассажиры рейса уже уехали из аэропорта.

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