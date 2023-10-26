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Россиянам назвали 20 главных признаков, по которым можно распознать мошенника

Юрист Соловьев: если человек навязывает быстрое принятие решений — это мошенник

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Depositphotos

Россияне могут вовремя распознать телефонного мошенника по основным признакам. В их числе — принуждение к быстрому принятию решений в сфере финансов и недвижимости, а также навязывание стремительного темпа разговора и просьба никому не сообщать о звонке, рассказал в беседе с RT доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Еще одним сигналом о том, что вам звонит мошенник, может быть требование сохранить разговор в тайне, не рассказывать близким и следовать всем указаниям звонящего. Стоит насторожиться, если вам звонит человек, который представляется сотрудником органов.

Звонки от якобы потенциальных работодателей с обещанием высоких зарплат и при этом невозможность ответить на простые вопросы (к примеру, какая сейчас погода в городе, из которого он звонит) — это тоже тревожный знак. Нельзя верить звонкам и сообщениям от якобы руководства, которое просит помочь сотрудникам правоохранительных органов.

«Не контактируйте с незнакомыми людьми, что бы они вам ни говорили, не идите у них на поводу, не сообщайте свои данные, ограничивайте общение привычным кругом близких, друзей и знакомых», — призвал юрист.

Признаком мошенничества является знание звонящего о том, когда человек снимал деньги, открывал счет в банке, получал пенсию и так далее. Просьба принять участие в выявлении преступной группы — тоже способ злоумышленника выманить деньги.

Также юрист напомнил о случаях, когда мошенники утверждают, что на человека оформлены кредиты, и просят совершить какие-либо действия для сохранения финансов и недвижимости. Нельзя открывать ссылки с просьбой проголосовать за кого-то, предложением приобрести товар со скидкой, сменить тариф на более выгодный, забрать внезапный выигрыш, инвестировать средства и так далее.

Популярные приемы мошенников — предложение забрать зачисленные на банковскую карту средства от неизвестного человека, сообщения о беде, произошедшей с кем-то из близких.

Напомним, юристы накануне предупредили россиян о новом способе мошенничества, при котором злоумышленники пишут от лица популярного блогера ребенку и сообщают, что он якобы стал победителем конкурса. Дети при этом могут сообщить неизвестному пароль и другие данные родителей.

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