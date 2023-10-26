Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Таксист сломал пассажиру ногу из-за отсутствия сдачи с пяти тысяч рублей

В Петербурге таксист не смог дать пассажиру сдачу и сломал ему ногу

close
100%
Shutterstock

В Петербурге мужчина получил травму из-за того, что не смог оплатить таксисту поездку без сдачи. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Замшиной улице. Водитель доставил мужчину к месту назначения, но во время оплаты проезда выяснилось, что у пассажира есть только пять тысяч одной купюрой.

На этой почве возник конфликт, после чего таксист пнул петербуржца и тот получил перелом правой лодыжки. Пострадавшего доставили в Мариинскую больницу и спустя некоторое время направили на амбулаторное лечение.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Ущерб пассажиру правоохранители расценили как тяжкий вред здоровью. На данный момент таксист задержан.

Ранее на Урале подполковник полиции укусила инспектора ДПС за палец.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий