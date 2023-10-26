Таксист сломал пассажиру ногу из-за отсутствия сдачи с пяти тысяч рублей

В Петербурге мужчина получил травму из-за того, что не смог оплатить таксисту поездку без сдачи. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Замшиной улице. Водитель доставил мужчину к месту назначения, но во время оплаты проезда выяснилось, что у пассажира есть только пять тысяч одной купюрой.

На этой почве возник конфликт, после чего таксист пнул петербуржца и тот получил перелом правой лодыжки. Пострадавшего доставили в Мариинскую больницу и спустя некоторое время направили на амбулаторное лечение.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Ущерб пассажиру правоохранители расценили как тяжкий вред здоровью. На данный момент таксист задержан.

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