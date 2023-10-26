В Томской области обсудят историю и развитие психиатрии

В Томской области состоится научно-практическая конференция, которая будет приурочена к 115-летию Томской клинической психиатрической больницы. Об этом сообщают Аргументы и факты –Томск.

Мероприятие пройдет 26 октября на базе НИИ психического здоровья Томского НИМЦ. В ходе него медицинские специалисты обсудят аспекты современной психиатрии и историю развития и достижений Томской психиатрической школы. Кроме того, будут рассмотрены медико-социальные и психолого-гуманитарные факторы сохранения психического здоровья, а также ресурсы психического здоровья и адаптации.

«Участники конференции планируют открыть мемориальную доску в честь доктора медицинских наук, академика Валентина Семке, и высадить юбилейную аллею на территории психиатрической больницы», — добавили в издании.

В июле сообщалось, что медицинская помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения в России теперь будет оказываться по новому порядку. По словам внештатного специалиста-психиатра Минздрава Светланы Шпорт, новый порядок направлен на интеграцию психиатрической службы в общее звено здравоохранения. Он позволит организовывать работу «по модульному принципу».

Ранее стало известно, что на конференции в МГИМО обсудили влияние технологий на мировую политику.