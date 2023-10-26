В Москве в Покровском парке реконструировали каскад Дорожного пруда, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Отмечается, что реконструкция повысила эффективность системы очистки воды и создала благоприятные условия для птиц и рыб.

По словам Бирюкова, Дорожный пруд общей площадью 1,9 гектара объединяет четыре водоема и многоступенчатую инженерную систему фильтрации воды Тепляковского ручья.

«Со времени последней реконструкции пруда в 2008–2009 годах на дне накопилось около 6,5 тысячи кубометров иловых отложений, вызывающих цветение воды в теплый период. Береговая полоса не была укреплена должным образом, поэтому прибрежные грунты сползали в акваторию», — рассказал он.

В время реконструкционных работ Малый, Верхний, Средний и Нижний пруды очистили от донных накоплений. При этом для сохранности экосистемы мероприятия проводились с использованием земснаряда. После этого было сформировано ложе и песчаное дно, укреплен берег щебнем и галькой с сохранением откосов.

Кроме того, в местах перетоков воды между прудами обустроили несколько биоплато общей площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров и высадили около 32 тысяч растений.

Отмечается, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, а случае выявления проблем принимается решение о реконструкции.