В Москве появились новые приподнятые трамвайные платформы

В Москве появилось пять новых приподнятых трамвайных платформ на Нагатинской в 2023 году, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Еще 9 платформ были отремонтированы в этом году.

«Здесь больше нет остановок с выходом на проезжую часть. Теперь, чтобы войти в вагон, достаточно сделать всего один шаг», — говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов, на маршрутах, которые проходят через обновленные трамвайные остановки, осенью в будни совершаются в среднем около 35 тыс. поездок.

«По Нагатинской улице проходят два популярных маршрута трамвая — 47 и 49. Теперь для их пассажиров поездки станут еще комфортнее, это особенно важно для родителей с колясками, пожилых и маломобильных людей. Приподнятые платформы на остановках увеличивают безопасность и удобство одного из самых любимых у москвичей видов транспорта. Мы продолжаем развивать столичный трамвай по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил он.

Кроме того, появились новые остановки трамвая у метро «Коломенская» в сторону метро «Нагатинская» и около 1-го Нагатинского проезда. Также движение авто на пересечении улиц Нагатинской и Садовники сделали круговым. Так трамваи меньше стоят на перекрестке и быстрее проезжают сложный транспортный узел.

Помимо этого, в самых востребованных местах были организованы 7 новых пешеходных переходов, а перед перекрестком с 1-м Нагатинским проездом сделали дополнительные полосы. Также появилось 54 дополнительных парковочных места для жителей города.