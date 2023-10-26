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В Северной Осетии военный укусил дорожного полицейского из-за остановки по требованию

Военнослужащий укусил инспектора ДПС, потому что был недоволен остановкой

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В Северной Осетии военнослужащий укусил инспектора ДПС, который его остановил. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

25 октября 26-летний начальник боевого расчета находился за рулем автомобиля ВАЗ, когда сотрудник ДПС остановил его на Архонском шоссе.

Инспектор выявил нарушение и стал оформлять протокол на водителя, но тот сначала попробовал спорить с полицейским, затем стал использовать грубую обсценную лексику, а в конце концов укусил пострадавшего за ладонь.

После этой выходки военный был задержан, его отправили под наблюдение в воинскую часть и возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что на Урале уволят подполковника полиции, укусившую инспектора ДПС за палец.

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