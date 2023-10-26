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В Шереметьево ночной рейс задержался на восемь часов

RT: рейс Москва-Екатеринбург в Шереметьево задержался на восемь часов

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Shutterstock

Рейс Москва-Екатеринбург в Шереметьево задержали на восемь часов. Об этом пишет RT.

О причинах задержки рейса официально не сообщается, однако пассажиры говорят о поломке самолета. Отмечается, что рейс переносили четыре раза, в последний раз — на 11:00.

«Питание предоставили, гостиницы не дали. Люди скандалят, мы же просто разложили вещи в аэропорту и сидим кукуем — ждем», — рассказали ожидающие вылета.

При этом многие пассажиры рейса уже уехали из аэропорта.

До этого в аэропорту Челябинска задержали более 10 рейсов из-за снегопада.

Причиной стала метель, с последствиями которой работники аэропорта боролись длительное время. Они не успевали убрать снег со взлетно-посадочной полосы.

Из-за задержки многие пассажиры были вынуждены ждать в аэропорту по несколько часов. Сотрудники обеспечили людей водой и горячим питанием.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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