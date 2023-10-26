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В Петербурге нашли подозреваемого в домогательствах к подростку в метро

В Петербурге мигранта задержали после домогательств к подростку

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В метро Петербурга задержали подозреваемого в домогательствах в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает 78.ru.

Полиция поймала 28-летнего мигранта, когда он находился на станции «Новочеркасская». Известно, что иностранец приехал из Узбекистана в 2022 году. Мужчина получил временную регистрацию, действительную до ноября 2023 года. На данный момент его отправили в изолятор временного содержания.

Задержание произошло после того, как в полицию обратились родители пострадавших. Подростки заявили им, что неизвестные домогались их в метро. Один случай произошел между станциями «Гостиный двор» и «Маяковская», где мужчина азиатской внешности приставал к девушке. Во втором случае неизвестный домогался 14-летнего юношу.

Ранее в Англии мужчина в маске клоуна домогался детей на детской площадке.

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