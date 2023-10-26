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Израиль досрочно вернулся к приему заявлений на репатриацию от россиян

Отдел репатриации посольства Израиля начал досрочно принимать заявления россиян

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Отдел репатриации посольства Израиля досрочно вернулся к приему заявлений от россиян. Об этом сообщил ТАСС посол в РФ.

24 октября стало известно, что посольство Израиля в России приостановило процедуру репатриации на неопределенный срок. За день до этого глава дипломатической миссии Александр Бен Цви провел встречу с представителями иудейской общины, в ходе которой рассказал о прекращении принятия заявлений на смену постоянного места жительства (ПМЖ).

Как рассказал «Газете.Ru» главный раввин РФ по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в стране Адольф Шаевич, данное решение было принято из-за участия многих сотрудников бюрократических структур в боевых действиях против палестинского движения ХАМАС. В то же время собеседник издания отметил, что и других причин много.

Ранее израильский посол в Киеве Михаэль Бродский сообщил, что репатриация евреев с Украины в Израиль продолжается без каких-либо изменений.

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