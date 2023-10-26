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На российском предприятии изъяли более 150 единиц нелегального оружия

В Южно-Сахалинске на предприятии изъяли 161 газовое оружие

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Shutterstock

В Южно-Сахалинске нашли более 150 единиц газового оружия на одном из предприятий города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Росгвардии Сахалинской области.

Всего из оборота изъяли 161 единицу оружия.

«Организация и руководитель привлечены к административной ответственности», — сообщается в публикации.

В отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении. О том, на каком именно предприятии нашли оружие, не сообщается.

Ранее в ДНР правоохранители пресекли попытку сбыта боеприпасов, среди которых — мины для миномета, снаряды для противотанкового гранатомета и другое. По версии УФСБ, все эти вещи планировали продать.

Ранее на Камчатке вооруженные мужчины в масках напали на дальнобойщиков ради 2,7 тонн икры.

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