Устроивший стрельбу в штате Мэн ранее угрожал открыть огонь на военной базе

Устроивший стрельбу в городе Льюистон в американском штате Мэн угрожал открыть огонь на военной тренировочной базе в том же штате. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

Полиция ищет 40-летнего оружейного инструктора и резервиста американской армии Роберта Карда. По имеющейся информации, у него были проблемы с психикой, он отличался агрессивным поведением и поэтому проходил лечение в стационаре.

Как выяснили журналисты, Кард сообщал, что слышит голоса, и угрожал открыть огонь на военной тренировочной базе в Сако.

Выстрелы из автоматической винтовки прозвучали в Льюистоне ранним утром 26 октября в трех местах города — баре, ресторане и магазине.

Офис окружного шерифа опубликовал снимки подозреваемого в преступлении вооруженного белого мужчины, одетого в коричневую толстовку.

Правоохранители предположили, что стрельбу в американском Льюистоне могли устроить два человека. Одного из них полиции уже удалось задержать.

Автомобиль подозреваемого нашли в соседнем городе Лисбон. Местных жителей попросили оставаться дома.

Стало известно, что стрельба в Льюистоне стала крупнейшей по числу жертв среди всех случаев вооруженного насилия в США в 2023 году, но окончательное число пострадавших еще не установлено. При этом полиция не нашла в массовой стрельбе признаков терроризма.

Ранее в США полицейские устроили погоню cо стрельбой и вернули собаку хозяйке.