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Посол рассказал, как дипломаты РФ в Израиле помогают россиянам с разными взглядами

Посол России в Израиле: дипломаты помогают гражданам РФ независимо от их взглядов

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МИД РФ

Дипломатическую, консульскую помощь гражданам России в Израиле оказывают вне зависимости от их политических взглядов, и «здесь даже обсуждать нечего». Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«Я даже вот вчера в разговоре с мамой находящегося в заложниках — она уверяла нас, что очень положительно относится к России, за что я ее отдельно поблагодарил, конечно, — но я ей даже в том разговоре сказал: независимо от того, как вы относились или какие у вас взгляды, мы обязаны и наш долг, и совесть — юридически оказывать всем поддержку», — сказал Викторов.

Дипломат подчеркнул: политические взгляды человека никак не могут повлиять на обязанность консульства оказывать ему необходимую помощь.

По словам Анатолия Викторова, в заложники к палестинской радикальной группировке ХАМАС могли попасть сразу три человека, одновременно обладающих российским и израильским гражданствами. Сейчас дипломаты РФ ведут переговоры, чтобы выяснить подробности ситуации.

Ранее сообщалось, что среди заложников в секторе Газа выявлены 138 иностранцев.

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