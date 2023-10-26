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Младенец оказался в больнице с гнойной раной и кровоизлиянием после плановой прививки

В Якутске младенец попал в гнойную хирургию после плановой прививки

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Якутске ребенок попал в больницу после плановой прививки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Мать восьмимесячного младенца обратилась в медучреждение, чтобы провести необходимую процедуру. После манипуляции на месте укола у ребенка появилось покраснение и поднялась температура. Еще через три дня мать заметила, что кожа изменила цвет на темный, появилась опухоль с гноем.

В результате младенца госпитализировали в отделение гнойной хирургии. По мнению родительницы, от манипуляций ребенку стало только хуже.

После обращения в Минздрав пациента направили в другую больницу, где ему оказывают необходимое лечение.

На данный момент в учреждении, где сделали прививку, проходит санитарно-эпидемиологическое расследование.

Ранее в Ленобласти младенец выпил лекарство от бессонницы и получил поражение мозга.

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