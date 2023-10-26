Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Запорожского чиновника пытались взорвать в собственной машине

В Мелитополе пытались подорвать запорожского чиновника в его же машине

close
100%
РИА «Новости»

Сотрудника администрации Запорожской области пытались подорвать в собственном автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал Baza

По данным журналистов, 27-летний мужчина в самый последний момент заметил, что к днищу его ВАЗ 2111 прикреплено некое устройство. После этого чиновник позвонил силовикам.

На место прибыли взрывотехники ФСБ, которые изучили находку и пришли к выводу, что неизвестные пытались подорвать чиновника с помощью самодельной взрывчатки. СВУ сделали из упаковки сока, электродетонатора и, собственно, взрывчатого вещества (предположительно — С4).

Злоумышленники не в первый раз пытаются покуситься на жизнь чиновников в Запорожской области. В июле 2023 года преступники заложили самодельную бомбу под автомобиль главы Давыдовского сельского совета. Трагедии удалось избежать, после чего Следственный комитет завел уголовное дело.

А в августе того же года оперативники ФСБ вместе с полицией задержали гражданина Украины, который, по данным следствия, готовил теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области.

Ранее в Запорожской области задержали мужчину, которого заподозрили в попытке подорвать военную колонну.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий