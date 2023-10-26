Запорожского чиновника пытались взорвать в собственной машине

Сотрудника администрации Запорожской области пытались подорвать в собственном автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал Baza

По данным журналистов, 27-летний мужчина в самый последний момент заметил, что к днищу его ВАЗ 2111 прикреплено некое устройство. После этого чиновник позвонил силовикам.

На место прибыли взрывотехники ФСБ, которые изучили находку и пришли к выводу, что неизвестные пытались подорвать чиновника с помощью самодельной взрывчатки. СВУ сделали из упаковки сока, электродетонатора и, собственно, взрывчатого вещества (предположительно — С4).

Злоумышленники не в первый раз пытаются покуситься на жизнь чиновников в Запорожской области. В июле 2023 года преступники заложили самодельную бомбу под автомобиль главы Давыдовского сельского совета. Трагедии удалось избежать, после чего Следственный комитет завел уголовное дело.

А в августе того же года оперативники ФСБ вместе с полицией задержали гражданина Украины, который, по данным следствия, готовил теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области.

Ранее в Запорожской области задержали мужчину, которого заподозрили в попытке подорвать военную колонну.