Машину подозреваемого в стрельбе в штате Мэн нашли в соседнем городе

Автомобиль подозреваемого в массовой стрельбе в Льюистоне (американский штат Мэн) нашли в соседнем городе Лисбон. Об этом сообщил телеканал CNN.

Из-за находки власти посоветовали жителям Лисбона укрыться в своих домах. До этого оставаться дома призвали жителей Льюистона.

Полиция разыскивает 40-летнего инструктора по стрельбе Роберта Карда. Предположительно, он перемещался на белом универсале. Стало известно, что подозреваемого ищут сотни полицейских.

Выстрелы из автоматической винтовки прозвучали в Льюистоне ранним утром 26 октября в трех местах города — баре, ресторане и магазине.

Офис окружного шерифа опубликовал снимки подозреваемого в преступлении вооруженного белого мужчины, одетого в коричневую толстовку.

Правоохранители предположили, что стрельбу в американском Льюистоне могли устроить два человека. Одного из них полиции уже удалось задержать.

Стало известно, что стрельба в Льюистоне стала крупнейшей по числу жертв среди всех случаев вооруженного насилия в США в 2023 году, но окончательное число пострадавших еще не установлено. При этом полиция не нашла в массовой стрельбе признаков терроризма.

Ранее в США полицейские устроили погоню cо стрельбой и вернули собаку хозяйке.