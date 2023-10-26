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Фигуранту дела о финансировании ВСУ предъявили обвинение

Финансировавшему ВСУ криптовалютой жителю Хабаровского края предъявили обвинение

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Shutterstock

Следователи ФСБ впервые в России предъявили жителю Хабаровского края обвинение в госизмене из-за финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) через криптовалюту. Об этом сообщает ТАСС.

«Жителю Хабаровского края Александру Анатольевичу Вечирко [предъявлено] обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (госизмена). Вместе с тем Лефортовский районный суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей еще на три месяца», — говорится в сообщении.

До этого Совет Федерации одобрил закон о блокировке онлайн-ресурсов, на которых содержатся призывы к финансированию Вооруженных сил Украины. К распространяемой с нарушением закона информации также будут отнесены сведения о возможных способах осуществления такого финансирования.

Ограничения также могут затронуть сайты религиозных организаций, на которых собираются пожертвования.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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