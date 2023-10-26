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Подозреваемого в массовой стрельбе в штате Мэн разыскивают сотни полицейских

CNN: подозреваемого в массовой стрельбе в Льюистоне ищут сотни полицейских

В США несколько сотен полицейских разыскивают подозреваемого в массовой стрельбе в городе Льюистон (штат Мэн). Об этом заявил журналистам глава департамента общественной безопасности штата Майкл Сасчак, пишет CNN.

Он посоветовал местным жителям не выходить из дома, поскольку подозреваемый Роберт Кард еще на свободе. Он вооружен.

Выстрелы из автоматической винтовки прозвучали ранним утром 26 октября в трех местах города — баре, ресторане и магазине.

Офис окружного шерифа опубликовал снимки подозреваемого в преступлении вооруженного белого мужчины, одетого в коричневую толстовку.

Правоохранители предположили, что стрельбу в американском Льюистоне могли устроить два человека. Одного из них полиции уже удалось задержать.

Стало известно, что массовая стрельба в Льюистоне унесла наибольшее число жизней среди всех случаев вооруженного насилия в США в 2023 году. При этом полиция не нашла в массовой стрельбе признаков терроризма.

Ранее на болельщиков в Брюсселе напал 45-летний выходец из Туниса.

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