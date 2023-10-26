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Установлена личность устроившего стрельбу в штате Мэн, его ищет полиция

Полиция установила личность устроившего массовую стрельбу в штате Мэн в США

Полиции удалось установить личность человека, совершившего массовое убийство в городе Льюистон в штате Мэн, США. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Убийца опознан как 40-летний оружейный инструктор и резервист американской армии Роберт Кард. По имеющейся информации, у Карда были проблемы с психикой, он отличался агрессивным поведением и поэтому проходил лечение в стационаре.

Полиция объявила Карда крайне опасным и призвала горожан соблюдать чрезвычайную осторожность.

В настоящее время правоохранительные органы проводят интенсивный розыск преступника.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы из автоматической винтовки в Льюистоне были убиты по меньшей мере 22 человека. Точное количество раненых пока неизвестно. По предварительной информации их не менее 30.

О случившейся в штате Мэн трагедии был незамедлительно уведомлен президент США Джо Байден.

Ранее семь человек пострадали при стрельбе на параде карибской культуры в Бостоне.

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