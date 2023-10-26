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Стрельбу в американском Льюистоне могли устроить два человека

Fox News: стрельбу в американском Льюистоне могли устроить два преступника

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Lawrence Bryant/Reuters

Стрельбу в американском городе Льюистон (штат Мэн) могли открыть сразу два преступника. Одного из них правоохранителям удалось задержать, сообщил телеканал Fox News.

В эфире уточнили, что данная информация носит предварительный характер, и подтвердили, что в момент инцидента пострадали от 30 до 50 человек. До этого телекомпания NBC сообщила, что число раненых может достигать 60 человек.

Полиция пока не обнаружила в массовой стрельбе в штате Мэн признаков терроризма, но расследование продолжается.

Преступник начал стрелять из автоматической винтовки по людям в баре, ресторане и магазине. В городской больнице не смогли назвать точное число пострадавших. Офис окружного шерифа опубликовал две фотографии подозреваемого в преступлении вооруженного белого мужчины, одетого в коричневую толстовку.

Ранее во Флориде 11-летний школьник открыл стрельбу из пистолета матери по подросткам, которые украли у него пакет с чипсами.

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