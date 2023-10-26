Полиция задержала подозреваемого в массовом убийстве в штате Мэн

Подозреваемый в массовом убийстве в городе Льюистон в штате Мэн был задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщает телеканал Fox News.

Убийца скрылся с места преступления на белом внедорожнике. Судя по опубликованным офисом окружного шерифа фотографиям, стрелявшим был белый мужчина, одетый в коричневую толстовку.

По имеющейся информации, к расследованию преступления присоединились агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США. Само расследование массового убийства возглавляет полиция штата Мэн.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы, происшедшей в небольшом американском городе Льюистон в штате Мэн, было убито по меньшей мере 22 человека, ранено от 50 до 60.

Преступник открыл огонь из автоматической винтовки по людям в трех местах города — баре, ресторане и магазине.

В городской больнице журналистам заявили, что пока не могут назвать точное число пострадавших.

Ранее устроивший стрельбу в Брюсселе был нейтрализован во время задержания.