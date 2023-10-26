США пытаются убедить Израиль объявить гуманитарную паузу

В среду американский чиновник сообщил телеканалу NBC News, что США пытаются оказать давление на Израиль, чтобы тот объявил о гуманитарной паузе в секторе Газа. Белый дом поддерживает эту идею с целью доставки помощи и позволяющей мирным жителям покинуть анклав.

Чиновник отметил, что Израиль слышит призыв администрации США и активно обсуждает возможность объявления паузы. Он также отметил, что израильтяне, вероятно, готовы сделать паузу на время переговоров об освобождении заложников. Однако окончательное решение пока не принято, по словам представителя американских властей.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.