Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин проведет совещание по ракетно-космической отрасли 26 октября

Путин 26 октября проведет совещание по космической отрасли и встречу с учеными

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 26 октября, проведет совещание по ракетно-космической отрасли. Также президент РФ встретится с молодыми учеными, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос, планируются ли эти мероприятия 26 октября.

В сентябре Путин говорил, что Россия гордится тем, как сейчас продолжает развиваться космическая отрасль в стране.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что переоценка системы зарплат на госпредприятиях космической сферы является важнейшей мерой для возврата престижа профессий в этой отрасли.

Ранее глава «Роскосмоса» Борисов заявил о «не очень хорошем состоянии» российской космической отрасли.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий