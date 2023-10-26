Путин проведет совещание по ракетно-космической отрасли 26 октября

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 26 октября, проведет совещание по ракетно-космической отрасли. Также президент РФ встретится с молодыми учеными, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос, планируются ли эти мероприятия 26 октября.

В сентябре Путин говорил, что Россия гордится тем, как сейчас продолжает развиваться космическая отрасль в стране.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что переоценка системы зарплат на госпредприятиях космической сферы является важнейшей мерой для возврата престижа профессий в этой отрасли.

Ранее глава «Роскосмоса» Борисов заявил о «не очень хорошем состоянии» российской космической отрасли.