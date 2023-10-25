Огромный питон напал на мужчину на автозаправке

В индийском штате Керала питон напал на пьяного мужчину на автозаправке, его спас сотрудник станции. Об этом сообщает портал The Free Press Journal.

Инцидент произошел в городе Каннура, на автозаправке появился нетрезвый мужчина, который держал в руках питона и просил работников сфотографировать его со змеей.

Посетитель заправки посадил питона на шею и начал позировать, но не смог предугадать, что змея начнет его душить.

Пострадавший потерял сознание, на помощь ему пришел один из сотрудников заправочной станции, он сумел ослабить хватку питона, схватив его за хвост.

Ранее в Малайзии поймали 140-килограммового питона, съевшего овцу.