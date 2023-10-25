В Японии разрешили смену пола без стерилизации

Верховный суд Японии отменил требование о стерилизации перед проведением операций по смене пола. Об этом пишет Reuters.

Соответствующее требование действующего законодательства было признано противоречащим конституции страны.

В настоящее время для операции по смене пола граждане Японии должны быть совершеннолетними, не состоять в браке, не иметь несовершеннолетних детей, иметь половые органы, похожие на органы противоположного пола, а также пройти стерилизацию или быть бесплодными.

Вопрос о необходимости соблюдения добивающимися смены пола критериев о внешнем виде гениталий был передан Верховным судом Японии на рассмотрение в суд низшей инстанции.

До этого кабмин ФРГ одобрил законопроект об упрощении юридической смены пола. В документе говорится, что внести изменения в личные данные можно будет посредством обычного заявления. Гражданам больше не придется как-либо объяснять свое решение и предоставлять медицинские обоснования.

Ранее Минздрав РФ рассказал, как будут выдавать решения об операциях по смене пола.