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Кошку, застрявшую в приборной панели авто своих хозяев, спасли в Ростове

В Ростове спасатели извлекли из-под приборной панели автомобиля британскую кошку

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Управление по делам ГО и ЧС г. Ростова-на-Дону/VK

Ростовские спасатели вызволили британскую вислоухую кошку, она забралась в приборную панель авто хозяев и застряла. Об этом сообщает Управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону на официальной странице во «ВКонтакте».

Владельцы перевозили животное в машине без переноски, кошка находилась в стрессовом состоянии и в какой-то момент забралась в приборную панель. Вызволить домашнюю любимицу у хозяев не получилось, пришлось вызывать спасателей.

Специалисты ГО и ЧС разобрали панель и достали пленницу. Животное передали владельцам.

Ранее участница марафона пожертвовала рекордом ради спасения котенка.

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