В Николаеве произошли взрывы

В украинском городе Николаев прозвучали взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что городские власти пока не комментировали происшествия, при этом подробности также не приводятся.

Ранее по информации украинского телеканала «Общественное», слышны звуки взрывов в Хмельницкой области Украины. Также власти объявили воздушную тревогу в нескольких областях Украины, включая Житомирскую, Хмельницкую, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую и Николаевскую области.

С начала 10 октября 2022 года Вооруженные Силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Это произошло через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки проводятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военному управлению и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных украинских регионах, иногда — по всей стране.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.