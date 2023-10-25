Стеклянный мост обрушился под ногами четырех туристок

В провинции Западная Ява фрагмент стеклянного моста раскололся под ногами туристок, которые делали на нем селфи. Об этом сообщает портал Detik News.

Инцидент произошел в окрестностях города Субанг, по словам очевидцев, раздался громкий хлопок и звук разбивающегося стекла. На мосту в это время находились более десяти человек. Фрагмент моста обрушился под ногами четырех из них, две женщины рухнули вниз с высоты 15 метров.

Одна из туристок получила тяжелые травмы, спасти ее не удалось, вторая женщина госпитализирована.

Владелец моста задержан сотрудниками полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее женщина выжила после падения с 50-метровой скалы.