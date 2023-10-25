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В Аэрофлоте ответили на претензии комика Соболева к авиакомпании

В Аэрофлоте прокомментировали ситуацию с семьей Соболева

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Согласно Федеральным авиационным правилам и регламентам авиакомпании, ребенок без отдельно оформленного места прикрепляется в бронировании к конкретному взрослому пассажиру в момент оформления авиабилета и перевозится вместе с родителем на месте, указанном в посадочном талоне. Таким комментарием в Аэрофлоте ответили на претензии комика Ильи Соболева после ситуации с его ребенком.

В авиакомпании уточнили, что в соответствии с данными системы бронирования ребенок был прикреплен к отцу.

«Мы детально разобрали ситуацию с семьей Ильи Соболева, сожалеем о причиненных неудобствах. В деятельности компании и в процедурах взаимодействия с пассажирами приоритетом всегда является безопасность полёта. По имеющейся информации, семья приобрела билеты класса эконом по маршруту МоскваМальдивы. В составе семьи был младенец, для которого заказана услуга предоставления детской люльки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время регистрации на рейс супруга комика оформила на себя услугу повышения класса обслуживания до бизнеса. При этом прикрепить ребенка к бронированию матери семья Соболевых не просила.

«Сотрудники авиакомпании в вежливой форме общались с пассажирами, объясняли правила перевозки и авиационной безопасности, рассчитывая на понимание ситуации и тактичное отношение к себе», — добавили в авиакомпании.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Илья Соболев сообщил о попытке выгнать его жену Наталью из самолета с грудным ребенком. По его словам, из-за ошибки сотрудники авиакомпании привязали его грудного сына Ивана к нему в эконом-класс, а не к жене, которая летела в бизнесе. Во время полета бортпроводник попросил убрать ребенка от матери.

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