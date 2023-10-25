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В Москве представят цифровые новинки в финансовом секторе

Сергей Собянин: Москва поддержит форум финансовых технологий Finopolis

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Телеграм-канал Мэр Москвы Сергей Собянин

Город поддерживает проведение форума инновационных финансовых технологий Finopolis — мероприятие стартует 8 ноября в Москве. Об этом в своем Теlegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Это крупнейшая отечественная площадка для обсуждения цифровых новинок в финансовом секторе», — отметил глава города.

Градоначальник уточнил, что в рамках форума пройдет обсуждение ключевых тем года. Среди них: искусственный интеллект, API и цифровые платформы, импортозамещение и многое другое.

Мэр подчеркнул, что на форуме участники смогут посетить выставку молодежных проектов.

Finopolis пройдет в Москве с 8 по 10 ноября. Основная деловая программа разместится в международном выставочном центре «Крокус Экспо».

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