Нетрезвый петербуржец устроил стрельбу из окна квартиры

Нетрезвый петербуржец устроил стрельбу из окна своей квартиры. Об этом сообщает «Мойка78». Уточняется, что звуки выстрелов услышал житель Приморского района Северной столицы и сразу же обратился в полицию.

По информации издания, правоохранители прибыли к дому на Парашютной улице и застали в подъезде пьяного 45-летнего горожанина. В его руках был предмет, похожий на пистолет. Как позже выяснилось, из него он несколько раз выстрелил, высунувшись в окно своей квартиры.

Стрелявший был задержан и доставлен в отделение. В отношении мужчины составили протокол, после чего отправили в изолятор. Изъят травматический пистолет, разрешение на который действовало до 2026 года. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне в Приморском районе Петербурга задержали нетрезвого мужчину, который вел по улице полураздетую маленькую девочку. На место прибыл участковый и доставил гражданина с ребенком в отдел.

Выяснилось, что с несовершеннолетней прогуливался 45-летний ранее судимый знакомый матери. Он находился в гостях в квартире приятельницы и распивал спиртное, в какой-то момент девочка якобы попросила у гостя мороженое и он решил отвести ее в магазин.

Ранее Петербуржец проколол колеса женщине-водителю из-за дорожного конфликта.