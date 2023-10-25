Врач рассказал, как предотвратить зависимость ребенка от смартфона

Предотвратить зависимость ребенка от гаджетов помогут правила, заранее установленные родителями при их покупке. Об этом в интервью kp.ru рассказал врач-психиатр Руслан Исаев. Он обратил внимание, что чаще всего взрослые дарят детям смартфон со словами о том, что он не должен отвлекать от учебы, что можно тратить на игры лишь определенное количество времени в день. При этом специалист подчеркнул, что если договоренности были нарушены, родители могут и, более того — должны их расторгнуть.

«Безусловно, новое время ставит перед родителями новые вызовы. <...> Им необходимо устанавливать границы и правила, давая при этом ребенку свободу в каких-то вопросах и контролируя последствия его действий, чтобы иметь возможность предотвратить развитие зависимости», — отметил Исаев.

Если же ребенок уже является зависимым от смартфона и испытывает синдром отмены в случае его отсутствия, необходимо срочно прекращать взаимодействие с гаджетом и обращаться к специалисту, заключил врач.

В 2023 году пакистанские ученые из Международного университета Рифа установили связь между экранной зависимостью и психическими расстройствами. Исследование опубликовано в научном журнале Annals of Human and Social Sciences (AHSS).

Ранее психолог назвала пять признаков формирования игровой зависимости у ребенка.