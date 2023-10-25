Советники из США убеждают Израиль не начинать полномасштабную наземную операцию

Американские военные советники убеждают Израиль не начинать полномасштабную наземную операцию в Газе, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

«Американские военные чиновники пытаются увести Израиль от того типа жестоких городских боев, которые США вели против повстанцев в ходе иракской войны, чтобы израильтяне не увязли в кровавой битве за каждый отдельно взятый дом», — сообщает телеканал.

Уточняется, что советники призывают извлечь уроки из «одной из самых кровавых» битв иракской кампании в Фаллудже в 2004 году. Вместо полномасштабной наземной операции они предлагают использовать комбинацию высокоточных ударов и точечных операций спецназа.

Накануне сенатор-демократ от штата Вермонт Питер Уэлч выразил беспокойство потенциальной наземной операцией Израиля в секторе Газа, так как, по его словам, она будет иметь «катастрофические последствия» для жителей анклава.

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома писала, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что израильская армия еще не готова начать наземную операцию в Газе и не имеет четкого плана.

Ранее эксперт объяснил, почему Израиль не может отказаться от операции в Газе.