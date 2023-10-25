Киевский вокзал в Москве частично открыли

Вход на Киевский вокзал в Москве временно работает только через второй, третий и четвертый подъезды, сообщает официальный Telegram-канал Московской железной дороги (МЖД).

«На Киевском вокзале для пассажиров открыты второй, третий, четвертый подъезды. Для проведения оперативных мероприятий остается закрытым первый подъезд. На движение поездов ситуация не влияет», — говорится в сообщении.

В связи с проведением оперативных мероприятий правоохранителями из здания Киевского вокзала были выведены пассажиры, а сам вокзал временно закрылся. На платформы люди проходили через автомобильную парковку.

В сентябре Киевский вокзал эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва. Опасность не подтвердилась.

До этого в московском парке «Зарядье» была объявлена эвакуация.

Ранее крупные аэропорты Франции эвакуировали из-за угрозы взрыва.