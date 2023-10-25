В Шотландии рыбаки достали из воды гранату времен Второй мировой войны, пишет New York Post. После этого мужчины позвонили в полицию.

Как рассказали мужчины, они бросали в воду магнит, с помощью которого достают со дна различные вещи прошлых лет — это их хобби. В один из дней приятели пришли на местный пруд, закинули магнитную удочку, к которой прикрепилась граната времен Второй мировой войны.

«И тут мы осознали ситуацию, в которой оказались», — рассказал один из приятелей по имени Боб.

Друзья пытались сохранить спокойствие и отгоняли других людей, которые проходили рядом с ними. После этого мужчины позвонили в полицию и сообщили о своей находке. Офицеры вызвали на место взрывотехников, которые безопасно подорвали снаряд.

Ранее в США мужчина поймал рыбу с «человеческими» зубами.