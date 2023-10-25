Россиянин освободился из колонии и напал на продавца магазина из-за кофе

Саратовская полиция устанавливает обстоятельства нападения на сотрудника продуктового магазина, мужчину избил покупатель, который пытался украсть кофе. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Саратовской области.

Инцидент произошел в продуктовом магазине по улице Волжской в Саратове, продавец заметил, что покупатель прячет под куртку банку с растворимым кофе, он попытался остановить вора.

Злоумышленник выбросил товар и набросился на сотрудника торговой точки с кулаками. Нападавшего удалось задержать, им оказался ранее судимый 35-летний местный житель, возбуждено уголовное дело.

Известно, что злоумышленник недавно освободился из мест лишения свободы и находился под административным надзором.

Ранее россиянка напала на продавщицу, которая отказалась обслужить ее после закрытия магазина.