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Вооруженный грабитель зашел в аптеку и потребовал отдать ему виагру

New York Post: в США мужчина ограбил аптеку и потребовал отдать ему виагру

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Orlando Police Department

В США вооруженный пистолетом грабитель зашел в аптеку и попросил отдать ему виагру, пишет New York Post.

Как пишут СМИ, 23-летний Томас Мюс передал свои требования сотрудникам аптеки с помощью записки. На бумаге было написано, что он никому не хочет причинять вред, а также был указан список таблеток, среди которых была виагра.

«Пожалуйста, выполните требования, иначе я начну стрелять», — пригрозил американец.

Полицейские прибыли на место инцидента, когда Мюс выходил из аптеки. Томас был арестован и рассказал полицейским, что хотел через аптеку достать лекарства, которые выдают только по рецепту, чтобы сделать из них наркотики.

В полиции добавили, что мужчине предъявлено обвинение в хранении запрещенных веществ и вооруженном ограблении.

Ранее передозировка виагрой вызвала у бразильца болезненную трехдневную эрекцию.

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