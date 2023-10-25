Россиянин ответит в суде за похищение, избиение и изнасилование сестры жены

В Алтайском крае мужчина изнасиловал сестру своей супруги и жестоко ее избил. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Серию тяжких преступлений совершил в марте 40-летний житель одного из сел Целинного района. По версии следствия, в тот день мужчина и его жена принимали гостей, среди которых была и сестра супруги. После завершения застолья хозяин дома и его свояченица отправились в магазин на автомобиле женщины. По дороге мужчина стал оказывать родственнице знаки внимания, но получил отказ, а затем набросился на женщину и жестоко избил.

Затем он переместил пострадавшую на заднее сидение, сам сел за руль, отъехал в безлюдное место, где и изнасиловал родственницу, которая в итоге смогла скрыться с места происшествия и обратиться в правоохранительные органы.

Насильника нашли и обвинили в похищении человека, совершенном с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, угоне автомобиля и изнасиловании. В ходе предварительного следствия фигурант вину не признал.

В ближайшее время он предстанет перед судом, куда уже направлено его уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением.

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