Киевский вокзал в Москве временно закрыли из-за оперативных мероприятий

Киевский вокзал Москвы временно закрыли в связи с проведением оперативных мероприятий правоохранителей, всех пассажиров эвакуировали из здания. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в официальном Telegram-канале.
«Вокзал временно закрыт», — говорится в публикации.
Согласно информации пресс-службы, в связи с проведением на столичном Киевском вокзале оперативных мероприятий из здания были выведены все пассажиры в целях безопасности.
«Проход на платформы осуществляется через парковку», — предупредили в МЖД.
Уточняется, что на движение поездов данная ситуация не повлияет.
В сентябре Киевский вокзал в Москве эвакуировали из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. По данным экстренных служб, поступило сообщение об угрозе взрыва вокзала.
До этого в московском парке «Зарядье» была объявлена эвакуация.
Ранее крупные аэропорты Франции эвакуировали из-за угрозы взрыва.