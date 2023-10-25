Киевский вокзал в Москве временно закрыли из-за оперативных мероприятий

Киевский вокзал Москвы временно закрыли в связи с проведением оперативных мероприятий правоохранителей, всех пассажиров эвакуировали из здания. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в официальном Telegram-канале.

«Вокзал временно закрыт», — говорится в публикации.

Согласно информации пресс-службы, в связи с проведением на столичном Киевском вокзале оперативных мероприятий из здания были выведены все пассажиры в целях безопасности.

«Проход на платформы осуществляется через парковку», — предупредили в МЖД.

Уточняется, что на движение поездов данная ситуация не повлияет.

В сентябре Киевский вокзал в Москве эвакуировали из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. По данным экстренных служб, поступило сообщение об угрозе взрыва вокзала.

До этого в московском парке «Зарядье» была объявлена эвакуация.

Ранее крупные аэропорты Франции эвакуировали из-за угрозы взрыва.