В Таджикистане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в Таджикистане, передает сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.

«Энергетический класс землетрясения 11.6. Магнитуда MPV 5,2», — говорится в публикации.

Уточняется, что эпицентр сейсмического явления был расположен в 621 км на юго-запад от города Алма-Ата на территории Таджикистана.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

До этого сообщалось, что у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,8, еще одно землетрясение, магнитудой 4,9, случилось в акватории Тихого океана в 195 км юго-западнее Усть-Камчатска.

Кроме того, землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Дагестане.

24 октября сообщалось, что правительство России готовится отправить гуманитарную помощь для жителей Афганистана, где в начале октября произошли несколько сильных землетрясений.

Ранее в центральной части Греции произошло землетрясение.