В Подмосковье школу эвакуировали после взрыва, сотрудник получил ожог 80% тела

В подмосковных Химках после взрыва газонокосилки в школе сотрудник получил ожог 80% тела, а учащихся эвакуировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, 37-летний рабочий ремонтировал газонокосилку в школьной подсобке. Из садовой техники пролился бензин, который позже вспыхнул. Огонь перекинулся на мужчину.

В результате рабочий получил ожоги 80% тела, а также чуть не сгорело все помещение, где произошел взрыв. Мужчину экстренно госпитализировали, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

После произошедшего из учебного учреждения эвакуировали около 500 школьников и 50 педагогов. По данным Mash, кроме рабочего никто не пострадал.

Ранее в Дагестане подросток получил ожог 80% тела после взрыва газа в частном доме.