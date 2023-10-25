Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье школу эвакуировали после взрыва, сотрудник получил ожог 80% тела

Mash: школу в Химках эвакуировали после взрыва, сотрудник получил ожог 80% тела

В подмосковных Химках после взрыва газонокосилки в школе сотрудник получил ожог 80% тела, а учащихся эвакуировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, 37-летний рабочий ремонтировал газонокосилку в школьной подсобке. Из садовой техники пролился бензин, который позже вспыхнул. Огонь перекинулся на мужчину.

В результате рабочий получил ожоги 80% тела, а также чуть не сгорело все помещение, где произошел взрыв. Мужчину экстренно госпитализировали, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

После произошедшего из учебного учреждения эвакуировали около 500 школьников и 50 педагогов. По данным Mash, кроме рабочего никто не пострадал.

Ранее в Дагестане подросток получил ожог 80% тела после взрыва газа в частном доме.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий