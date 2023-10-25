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Неизвестный напал на девочку-подростка по дороге в школу в Иваново

В Иваново мужчина напал на девочку по дороге в школу

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Shutterstock

Полиция Иванова проверит информация о нападении на школьницу, на девочку напал и схватил за шею пожилой мужчина. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полиция 37 Иваново».

О произошедшем в социальных сетях рассказала мать пострадавшей девочки. По словам женщины, дочь шла в школу около восьми утра, и обогнала незнакомого мужчину.

Незнакомец догнал девочку и схватил ее за шею, ребенок вырвался и убежал. Школьница рассказала о произошедшем родителям, мать обратилась в полицию.

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы, девочка запомнила, что напавшему на нее злоумышленнику было 50-60 лет.

Ранее учительница пнула ребенка во время занятия физкультурой на глазах у его одноклассников.

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