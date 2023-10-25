Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский подросток получил ожог 80% тела из-за взрыва газа в частном доме

Mash: в Дагестане подросток получил ожог 80% тела после взрыва газа в частном доме

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Дагестане 15-летний подросток получил ожог 80% тела после взрыва газа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в селе Чонтаул. В частном доме, где произошел взрыв, стояла иранская газовая печь. По предварительной версии, причиной произошедшего стала утечка.

В результате случившегося подросток получил ожоги. Его состояние оценивается как тяжелое. Сейчас он находится в больнице города Кизилюрт. Решается вопрос о транспортировке пострадавшего в Махачкалу для оказания ему необходимой помощи.

До этого под Волгоградом произошел пожар в многоквартирном доме. В результате выяснилось, что причиной стал взрыв газа.

Ранее в Тобольске в жилом доме произошел взрыв газа и крупный пожар.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий