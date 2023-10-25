Российский подросток получил ожог 80% тела из-за взрыва газа в частном доме

В Дагестане 15-летний подросток получил ожог 80% тела после взрыва газа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в селе Чонтаул. В частном доме, где произошел взрыв, стояла иранская газовая печь. По предварительной версии, причиной произошедшего стала утечка.

В результате случившегося подросток получил ожоги. Его состояние оценивается как тяжелое. Сейчас он находится в больнице города Кизилюрт. Решается вопрос о транспортировке пострадавшего в Махачкалу для оказания ему необходимой помощи.

До этого под Волгоградом произошел пожар в многоквартирном доме. В результате выяснилось, что причиной стал взрыв газа.

Ранее в Тобольске в жилом доме произошел взрыв газа и крупный пожар.