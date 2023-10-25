ВСУ обстреляли село в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Попово-Лежачи в Глушковском районе со стороны вооруженных сил Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Попово-Лежачи Глушковского района. Зафиксировано 7 прилетов. Никто из жителей не пострадал», — сообщил Старовойт.

По его словам, повреждения получил легковой автомобиль. Также обстрелу подверглось село Теткино, где никто не пострадал.

Ранее Старовойт написал в своем Telegram-канале, что пограничный поселок Теткино в регионе подвергся обстрелу с украинской стороны, в результате из-за повреждения линии электропередачи населенный пункт частично остался без света. В сообщении говорится, что днем 22 октября со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино. Пострадавших в результате происшествия нет.

Украинская сторона пыталась атаковать территорию России 28 дронами в ночь на 18 октября. Средства ПВО отразили атаку, однако в Курской области обломки дрона незначительно повредили здание школы, в Белгородской области повреждена линия электропередачи, а на территории военного госпиталя в Балашихе нашли дрон-разведчик.

Ранее в российском регионе сбили рекордное число дронов из огнестрельного оружия.