Атмосферное давление в Москве достигнет минимума за 35 лет

Синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что в субботу, 28 октября, атмосферное давление в столице достигнет рекордно низкого для этой даты уровня — 730 мм. Об этом она написала в Telegram-канале.

Это самое близкое значение к историческому минимуму с 1985 года, когда был зарегистрирован рекордно низкий уровень в 729,8 мм.

«Столичная область окажется практически в центре глубокого циклона. <..> Отсюда и осадки различной фазы и интенсивности. И скользкие дороги», — пояснила она.

До этого врач Валерия Король объяснила, что точные причины боли в суставах при изменении погоды пока не установлены.

По словам Король, их объясняют изменением атмосферного давления, увеличением вязкости синовиальной жидкости в суставах, а также снижением подвижности пациентов в холодную погоду и депрессией, связанной с дефицитом солнечного света.

Ранее были названы продукты, снижающие кровяное давление.