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Россиянин заказал у бортпроводника алкоголь и устроил авиадебош из-за открытой бутылки

Мужчина устроил дебош на борту самолета во время рейса из Москвы в Екатеринбург

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Depositphotos

Авиаперелет из Москвы в Екатеринбург закончился для россиянина составлением административного протокола. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по УФО.

Сотрудники линейного отделения МВД в аэропорту «Кольцово» узнали, что на борт, прибывший из Москвы, требуется наряд полиции. На месте правоохранители выяснили, что причиной обращения стало хулиганское поведение одного из пассажиров. В итоге они задержали и доставили 44-летнего уроженца Челябинска в дежурную часть.

Как было установлено, в полете мужчина попросил бортпроводника принести ему алкоголь, но возмутился тому, что бутылка, которую он заказал, оказалась открытой. Он заявил о своем недовольстве и начал выражаться нецензурной бранью, отказываясь реагировать на замечания окружающих.

Задержанного за «мелкое хулиганство» и «нарушение правил поведения граждан на воздушном транспорте» привлекли к ответственности. Как уточняется, нетрудоустроенный россиянин уже не раз становился фигурантом дел об административных правонарушениях.

Ранее экс-чиновник из Крыма устроил авиадебош, не пожелав лететь на среднем сиденье.

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